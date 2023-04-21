Игнатьев: «Зенит» в очередной раз чемпион, это уже давно понятно»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев уверен в очередном чемпионстве петербургского «Зенита». За 7 туров до конца этого розыгрыша Премьер-лиги команда Сергея Семака имеет преимущество в размере 9 очков от своих ближайших преследователей.

«Зенит» в очередной раз чемпион, это уже давно понятно. У них хорошо поставлена работа клуба, академии, есть хорошие футболисты и приличная конкуренция», – сказал Игнатьев в беседе с «Матч ТВ».

Следующий титул станет для «Зенита» уже пятым подряд в Премьер-лиге, а также десятым в истории. В грядущем туре чемпионата «сине-бело-голубые» встретятся с московским «Динамо» у себя дома.