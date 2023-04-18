Гранат — о «Динамо»: «Этот клуб открыл мне дверь в большой футбол»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поздравил московский клуб с юбилеем. Напомним, что сегодня, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет.

«Этот клуб открыл мне дверь в большой футбол. Хотелось бы пожелать клубу побольше побед, чтобы «Динамо» находилось на ведущих ролях в нашем спорте», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Самым запоминающимся моментом в «Динамо» Гранат назвал свой первый сбор с дублем московского клуба.

Напомним, Гранат защищал цвета «Динамо» с 2005 по 2015 год. В общей сложности за «бело-голубых» защитник провёл 219 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.