Канищев: «Ростов» находится на втором месте не по заслугам»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором петербургская команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0).

По мнению Канищева, игра получилось равной, так как ни одной из команд не удалось завладеть преимуществом.

«Зенит» мог бы сделать больше, но их устраивала и ничья. Если говорить о качестве игры, то «Ростов» находится на втором месте не по заслугам», — цитирует Канищева «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата и опережает второй «Ростов» на девять очков. В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо». Игра состоится 22 апреля и начнётся она в 19:00 по московскому времени.