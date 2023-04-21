Веденеев уверен, что «Зенит» крупно обыграет «Динамо»

Бывший футболист питерского «Зенита» Сергей Веденеев в грядущем матче чемпионата России между питерцами и московским «Динамо» ставит на хозяев поля.

«Зенит» победит, и, скорее всего, крупно. С отъездом легионеров москвичи не могут наладить игру в обороне», - рассказал Веденеев «Чемпионату», добавив, что динамовцы часто увлекаются атакующим футболом, забывая, что это оборачивается контратаками в сторону их ворот.

Напомним, битва между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт на «Газпром Арене». Отметим, этот матч станет первым в истории «Динамо» после того, как этот московский клуб отметил свой 100-летний юбилей. Ранее в клубе озвучили цели на оставшуюся часть сезона.