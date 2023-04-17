Канищев заявил, что у «Зенита» в РПЛ не осталось конкурентов

Бывший игрок питерского «Зенита» Александр Канищев считает, что его бывший клуб уже практически стал чемпионом России.

«Угроза чемпионству «Зенита» есть лишь теоретическая, а практически — её конечно, нет. Сейчас их никто не догонит, тем более, соперники «Зенита» теряют очки», - цитирует эксперта «Чемпионат».

В минувшие выходные питерцы сделали ещё один важный шаг к пятому подряд чемпионству – не проиграли «Ростову». Таким образом, команда сохранила девятиочковый отрыв от второго места, что за семь туров до окончания сезона – великолепный результат.