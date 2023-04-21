Дркушич: «Интрига в РПЛ жива до того момента, пока это математически возможно по очкам»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, что после 23 туров чемпионата России турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

«Интрига жива до того момента, пока это математически возможно по очкам. Поэтому всё может произойти», — цитирует Дркушича «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 22 апреля, против «Динамо». Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга является победителем последних четырёх розыгрышей РПЛ кряду.