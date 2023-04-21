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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич: «Интрига в РПЛ жива до того момента, пока это математически возможно по очкам»

21 Апреля 2023 • 11:35 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, что после 23 туров чемпионата России турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

«Интрига жива до того момента, пока это математически возможно по очкам. Поэтому всё может произойти», — цитирует Дркушича «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 22 апреля, против «Динамо». Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга является победителем последних четырёх розыгрышей РПЛ кряду.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Ваня Дркушич
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