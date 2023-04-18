Силкин порассуждал о возвращении Шварца в «Динамо»

Бывший наставник «бело-голубых» Сергей Силкин порассуждал о возможном возвращении в московский клуб Сандро Шварца. Недавно немецкий специалист потерял работу, его уволили за неудовлетворительные результаты из берлинской «Герты» - аутсайдера Бундеслиги.

«Важно признать: при Шварце «Динамо» очень здорово играло, развивались молодые футболисты, а на поле команда демонстрировала четкий рисунок игры, мне очень нравилась игра команды в то время» - цитирует Силкина «РБ Спорт», добавив, что решение о возвращении тренера в команду гипотетическое и его принимает только клубный менеджмент.

На данный момент московское «Динамо» возглавляет серб Славиша Йоканович, при нём динамовцы вылетели из Кубка России от «Акрона» в Пути регионов и находятся на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги после 23 туров.

Ранее Силкин дал интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в связи со столетием команды.