Смолов – в атаке «Динамо» на матч с «Зенитом»

В субботу вечером «Динамо» проведёт гостевой матч против «Зенита» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Наставник московской команды Славиша Йоканович включил в стартовый состав таких игроков:

Шунин, Фернандес, Даса, Майстрович, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

Нападающий Константин Тюкавин не попал в заявку «Динамо» на матч из-за болезни.

Футболисты «Зенита» и «Динамо» услышат стартовый свисток в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.