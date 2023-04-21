Сенников считает «Зенит» чемпионом России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался об интриге в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Было очевидно, что «Спартак» будет терять очки. Все команды, которые в погоне за «Зенитом» могут терять очки — это предсказывалось. Даже если «Зенит» сейчас растеряет девять очков, из преследователей никто не выиграет оставшиеся игры», — заявил экс-игрок столичного «Локомотива» в интервью «Чемпионату». По его мнению, ещё осенью стало ясно, что у «сине-бело-голубых» отсутствуют конкуренты, поэтому сейчас, по словам эксперта, идёт лишь борьба за второе место.

Напомним, что за семь туров до конца текущего розыгрыша Премьер-лиги «Зенит» опережает идущий вторым «Ростов» на девять очков.