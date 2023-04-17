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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Ничего не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом»

17 Апреля 2023 • 17:06 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов выразил мнение, что никто не сможет помешать «Зениту» выиграть РПЛ.

«Зенит» на голову сильнее абсолютно всех команд РПЛ. Имея такую стабильность в игре и такой запас очков, ничего не сможет помешать команде Семака стать чемпионом», — цитирует Габулова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что другие команды будут бороться до тех пор, пока у них сохраняются математические шансы на чемпионский титул.

После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и опережает второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

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Зенит Владимир Габулов
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