Габулов: «Ничего не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов выразил мнение, что никто не сможет помешать «Зениту» выиграть РПЛ.

«Зенит» на голову сильнее абсолютно всех команд РПЛ. Имея такую стабильность в игре и такой запас очков, ничего не сможет помешать команде Семака стать чемпионом», — цитирует Габулова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что другие команды будут бороться до тех пор, пока у них сохраняются математические шансы на чемпионский титул.

После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и опережает второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.