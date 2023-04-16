В «Динамо» рассказали о повреждении Нгамалё

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, что камерунский форвард Муми Нгамалё получил повреждение в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:1).

Врач отметил, что у нападающего небольшая скальпированная рана ахилла.

«Там только ушиб, контузия ахилла. Ничего такого сверхъестественного. Постараемся сделать все возможное, чтобы он сыграл с «Зенитом». Это возможно, 99 процентов», - приводит слова Родионова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Нгамалё принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.