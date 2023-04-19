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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Как тренер Кобелев сильнее Шварца»

19 Апреля 2023 • 15:14 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном возвращении на пост главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца, ранее уволенного из берлинской «Герты».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время нынешний наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович может покинуть свой пост. Среди возможных преемников сербского специалиста называется Шварц, ранее уже работавший в «Динамо». По мнению Пименова, клубу не стоит возвращать немецкого тренера.

«А зачем? Если что, есть Андрей Кобелев, например. Он свой, динамовец. И как тренер Кобелев, считаю, сильнее Шварца. При нём команда брала бронзу», — приводит слова Пименова «Плеймейкер».

Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. В прошлом сезоне под предводительством немца «бело-голубые» выиграли бронзовые медали РПЛ и сумели выйти в финал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Андрей Кобелев Сандро Шварц
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