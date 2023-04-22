Зенит - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Премьер-лиге - битва «Зенита» с «Динамо». Команды бились за золото в прошлом сезоне, а в текущем - «бело-голубые» поставили шлагбаум сопернику в розыгрыше Кубка. Команда Сергея Семака сегодня явный фаворит, но и потеря очков не будет критичной из-за большого отрыва от конкурентов. Динамовцы же в случае неудачи могут окончательно отпустить в отрыв соперников из топ-4.

Игру с 19:00 покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.