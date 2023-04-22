Семак: «Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) ответил на вопросы по игре Малкома и Ренана.

- Малком так играет, что становится немного страшновато, если он уедет в Париж летом. Как «Зенит» будет играть дальше и забивать?

- Если уедет в Париж, мы только порадуемся за него, потому что он заслуживает играть в хорошем клубе и хорошей команде. Если такое произойдет, мы будем за него рады. Что касается нас, будут другие условия, будем в других условиях работать. Мы же не всегда в эти пять лет с Малкомом играли. Будут другие игроки, которые будут также стараться приносить пользу команде и побеждать.

- До этого Ренан демонстрировал как-то более стабильную игру. Сегодня я насчитал четыре грубых ошибки, не привоз, как у Магуайра, но все же. С чем связано, как игрок себя чувствует вообще?

- Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая была одна ошибка, где пытался остановить мяч, сохранить его. Но при этом технический брак, он потерял мяч, и этот момент превратился в опасную контратаку уже у наших ворот. Остальные моменты? Мы к этому готовы абсолютно, потому что он многое помогает нам в организации атак. Он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошие качественные передачи. Мы после каждой игры говорим, что не нужно забывать о его возрасте. Он достаточно юн, и интерес к его персоне достаточно велик. Поэтому с достаточной долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго, что нам немного огорчает. На сегодняшний день он нас устраиваем, мы понимаем, что надо работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот игрок, который будет прибавлять, потенциал у него огромный.