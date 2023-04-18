Кобелев — о «Динамо»: «Желаю ярких и зрелищных соревнований, а главное — трофеи»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поздравил московский клуб с юбилеем. Напомним, сегодня, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет.

Специалист выразил надежду на то, что «Динамо» как можно скорее сумеет выиграть трофей.

«Хочу поздравить со столетием «Динамо» всех болельщиков клуба и тех, кто связан со спортивным обществом. Желаю ярких и зрелищных соревнований, а главное — трофеи», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат в 1976 году.