Веденеев: Класс Малкома принёс победу «Зениту» над «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Первый тайм матча «Зенит» — «Динамо» был очень упорным. В конечном итоге команду Семака выручил пенальти. И во втором тайме уже мастерство Малкома решило исход игры. Игра была равной, но класс отдельно взятого игрока принес результат», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской премьер-лиги после 24 туров. «Динамо» опустилось на шестую строчку, имея в своем активе 39 зачетных баллов.