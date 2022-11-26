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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес прокомментировал отменённый гол в матче с Саудовской Аравией

26 Ноября 2022 • 01:07 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Форвард аргентинской национальной команды Лаутаро Мартинес высказался об отменённом мяче в ворота Саудовской Аравии в первом тура ЧМ-2022.

«Момент с моим незасчитанном голом? Удивительно, что подобные ошибки продолжают допускать. Но это осталось в прошлом. Мы знаем всё о Мексике, мы проанализировали их игру, видели много материалов о том, как они защищаются и как атакуют», — цитирует слова нападающего «Интера» издание 90min.

Отметим, что за первый тайм судьи отменили три гола «альбиселесте», два из которых были на счету Мартинеса. Один из голов, сообщается, мог быть не засчитан неправильно.

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