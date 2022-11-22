Джо Коул прокомментировал провальный старт Аргентины на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джо Коул высказался относительно неудачного старта Аргентины на чемпионате мира в Катаре. В первом матче группового этапа «альбиселесте» неожиданно уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2, хотя выигрывали после первого тайма.

«Победа Саудовской Аравии вдохновит целое поколение. Теперь мундиаль для меня начался по-настоящему. Удивительный итог», - передает слова англичанина BBC.

В рамках второго тура сборной Аргентины предстоит встреча против мексиканцев. В заключительном матче Месси и компания сыграют против Польши.