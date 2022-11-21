Колыванов: Роналду и Месси сделают всё для победы на ЧМ-2022, но им придётся непросто

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре сборных Португалии и Аргентины в преддверии чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Португальцы в последние годы вылезали только благодаря Роналду, а у латиноамериканцев поставлен более командный футбол, плюс имеется Месси», — приводит слова Колыванова RT.

По мнению эксперта, Криштиану Роналду и Лионель Месси приложат максимум усилий для завоевания трофея, но им будет тяжело, ведь это уже возрастные футболисты.

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии встретится с Ганой (24 ноября в 19:00 по мск), а национальная команда Аргентины сыграет против Саудовской Аравии (22 ноября в 13:00 по мск).