​В прошлый раз Аргентина проиграла первый матч ЧМ в 1990 году – тогда команда в итоге дошла до финала

Во вторник сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира. «Альбиселесте» начали мундиаль с поражения впервые с 1990 года. Тогда, 32 года назад, аргентинская команда в стартовой игре турнира уступила Камеруну со счётом 0:1.

Любопытно, что на чемпионате мира – 1990 поражение на старте не помешало сборной Аргентины добраться до финала турнира. В битве за трофей «альбиселесте» тогда проиграли команде ФРГ – 0:1.

Следующий матч на чемпионате мира – 2022 сборная Аргентины проведёт в субботу, 26 ноября. Команда Лионеля Скалони будет играть против Мексики.