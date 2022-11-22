Селюк: «Саудовская Аравия разгромила бы сборную России»

Знаменитый футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о результате возможного матча между нынешними сборными России и Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия разгромила бы сборную России сегодня. Просто без шансов. Это вам не против Узбекистана играть. Сборной России не место на чемпионате мира в Катаре. Уровень команды не позволил бы бороться за выход из группы», — заявил представитель многих именитых футболистов в интервью «РБ Спорт».

Тем не менее Селюк отметил, что разводить подобные разговоры не имеет смысла, поскольку Россия не отправилась на катарский мундиаль.

Напомним, что в ноябрьском сборе подопечные Валерия Карпина сыграли две нулевые ничьи против Таджикистана и Узбекистана, в то время как Саудовская Аравия начала путь на ЧМ-2022 с исторической победы над Аргентиной.