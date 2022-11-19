Агуэро полетел в Катар в самолёте с бразильскими фанатами

Аргентинский экс-нападающий Серхио Агуэро решил слетать в Катар и поддержать своих соотечественников на чемпионате мира, где сборной Аргентины многие прочат чемпионский титул.

Однако долгое путешествие через Атлантику и всю Африку оказалось для Агуэро непростым - самолет был переполнен бразильскими фанатами, которые распевали свои песни весь полет. В таких условиях Серхио было трудно ощущать себя болельщиком аргентинской сборной, о чем он и поведал в своих социальных сетях.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины сыграет 22 ноября с Саудовской Аравией, для которой этот чемпионат также практически домашний.