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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро полетел в Катар в самолёте с бразильскими фанатами

19 Ноября 2022 • 08:53 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Аргентинский экс-нападающий Серхио Агуэро решил слетать в Катар и поддержать своих соотечественников на чемпионате мира, где сборной Аргентины многие прочат чемпионский титул.

Однако долгое путешествие через Атлантику и всю Африку оказалось для Агуэро непростым - самолет был переполнен бразильскими фанатами, которые распевали свои песни весь полет. В таких условиях Серхио было трудно ощущать себя болельщиком аргентинской сборной, о чем он и поведал в своих социальных сетях.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины сыграет 22 ноября с Саудовской Аравией, для которой этот чемпионат также практически домашний. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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