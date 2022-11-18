Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев: «Последние лет 15 восхищаюсь Месси»

18 Ноября 2022 • 17:05 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
1 1.17 X 7.00 2 19.00
22.11 13:00

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал своё мнение по поводу сборной Аргентины и её нападающего Лионеля Месси.

«Последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной Аргентины дошёл как минимум до финала», - цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что считает Лионеля Месси лучшим игроком мира, причём, возможно, именно за всю историю существования футбола, но лучшим современности – точно.

Уже пришло то время, когда Месси вместе с Аргентиной способен замахнуться на победу в таком значимом для всех любителей футбола соревновании, считает Аленичев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Дмитрий Аленичев Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
17:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Португалии высказался о нашумевшем интервью Роналду
17:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду — о победе Португалии над Нигерией: Это была отличная проверка на прочность
17:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: «Последние лет 15 восхищаюсь Месси»
16:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павлюченко – о ЧМ-2022: «Тот, кто захочет, найдёт пиво»
16:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Испании потеряла защитника перед ЧМ-2022
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: Рамос мимо ЧМ? Футбольный век Серхио подходит к концу
16:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Рэшфорд может стать очень важным игроком для Англии на чемпионате мира»
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пророк, предсказавший коронавирус, назвал финалистов ЧМ-2022
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо – о запрете на продажу пива во время ЧМ-2022: «Я с уважением отношусь к закону»
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо: «Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50» 2
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 2
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Гайя 2
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022. Но клиенты ставят на Аргентину
Все новости
Рекомендуем