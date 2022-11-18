Аленичев: «Последние лет 15 восхищаюсь Месси»

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал своё мнение по поводу сборной Аргентины и её нападающего Лионеля Месси.

«Последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной Аргентины дошёл как минимум до финала», - цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что считает Лионеля Месси лучшим игроком мира, причём, возможно, именно за всю историю существования футбола, но лучшим современности – точно.

Уже пришло то время, когда Месси вместе с Аргентиной способен замахнуться на победу в таком значимом для всех любителей футбола соревновании, считает Аленичев.