​Саудовская Аравия лидирует в группе С после первого тура

Завершились матчи первого тура чемпионата мира в группе С. Единоличным лидером квартета после первого дня является сборная Саудовской Аравии, что является большой сенсацией.

Сборная Саудовской Аравии имеет три очка в своём кармане за счёт неожиданной волевой победы над Аргентиной – 2:1. Второе место делят сборные Польши и Мексики, которые разошлись миром (0:0) и имеют по одному зачётному баллу в кармане. Звёздные аргентинцы пока что замыкают квартет.

Во втором туре группового этапа сборная Аргентины сыграет против Мексики, а сборная Саудовской Аравии – против Польши. Матчи пройдут в субботу, 26 ноября.