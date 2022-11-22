​Месси догнал Роналду по голам на чемпионатах мира

Во вторник сборная Аргентины проводит свой первый матч на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» забили Саудовской Аравии уже на 10-й минуте встречи. Автором гола стал Лионель Месси – звёздный форвард уверенно реализовал пенальти.

Теперь на счету Лионеля Месси 7 голов на чемпионатах мира. Он догнал по этому показателю своего извечного конкурента Криштиану Роналду.

Лучшим бомбардиром чемпионатов мира является экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе. На мундиалях ему удалось отличиться 16 раз.

Следить за развитием событий в матче Аргентина – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.