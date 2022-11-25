Кечинов: «Разочаровало, что Аргентина не выиграла у Саудовской Аравии»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о неожиданных результатах в первом туре чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Разочаровало, что Аргентина не выиграла у Саудовской Аравии. На мой взгляд, это фаворит и претендент на первое место, поэтому для меня стало неожиданностью», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Помимо этого, эксперт отметил, что победа сборной Японии над Германией (2:1) также стала для него неожиданностью.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:2. В следующем туре аргентинцы сыграют с Мексикой (26 ноября), а немцы встретятся с Испанией (27 ноября).