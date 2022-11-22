Мостовой: «Месси не может тащить Аргентину в одиночку, ему нужна помощь»

Экс-полузащитник испанской «Сельты», московского «Спартака» и сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о неудачном старте Аргентины на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового раунда мундиаля Месси и компания неожиданно уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2, хотя выигрывали после первого тайма.

«Аргентинцы хотели сыграть вполноги, не вышло. Месси, увы, все-таки не робот. Не может человек столько лет тащить команду в одиночку. Нужна помощь. Сегодня ее не было», - приводит слова Мостового «Плеймейкер».

Следующий матч на чемпионате мира Аргентина сыграет против Мексики. Встреча состоится в субботу, 26 ноября.