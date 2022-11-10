Аллегри признал, что предстоящий чемпионат мира сказывается на настрое Паредеса и ди Марии

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признаёт, что Леандро Паредесу и Анхелю ди Марии не терпится сыграть на чемпионате мира за сборную Аргентины.

«Ювентус» с минимальным счётом одолел «Верону» в матче Серии А, а Паредес и ди Мария вышли на замену во втором тайме. По словам Аллегри, сейчас аргентинцы не могут быть полностью сосредоточенными на клубных делах: «Конечно, когда до чемпионата мира остаётся так мало времени, без отвлекающих факторов не обходится, что вполне естественно. Но дело не в том, что ди Мария и Паредес берегут себя – они просто не могут не думать о турнире и о сборной», – заявил наставник «бьянконери».