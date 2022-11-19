Самедов — о чемпионате мира: «Месси отдаст все силы на свой последний танец»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По словам Самедова, на грядущем мундиале он будет поддерживать сборную Аргентины, в составе которой выступит легендарный нападающий Лионель Месси.

«Всё-таки последний чемпионат для Лео Месси, он отдаст последние силы на свой последний танец», — приводит слова Самедова Sport24.

Также эксперт выделил сборную Сербии, выразив надежду на то, что ей удастся выйти из своей группы, в которой также выступят команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.