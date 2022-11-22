Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Когда тебя берут 2-3 футболиста: быстрых, координированных, то понятно, что очень тяжело. Очень много зависит от партнёров, футбол ведь игра командная…

Здесь мы видели, когда сначала всё получалось, решили, что забью, но не сейчас, а чуть позже, и это сыграло злую шутку. Все мы знаем, что если какая-то команда ловит кураж, то против неё очень сложно играть, будь ты Месси или другая мировая звезда», - сказал Булыкин.

Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила группу C. Аргентина же с нулём баллов занимает четвёртое место в квартете. Польша и Мексика, которые находятся в этой же группе, сыграют между собой в 19:00 по московскому времени.