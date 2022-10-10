Плохие новости для поклонников сборной Аргентины. Пауло Дибала рискует пропустить катарский чемпионат мира из-за травмы.

Как сообщает Corriere dello Sport, повреждение, полученное форвардом во встрече Серии А против «Лечче», не позволит ему выступить на мундиале. Отметим, что официальной информации от «Ромы» ещё не поступало, однако наставник «волков» Жозе Моуринью подтвердил, что травма Дибалы оказалась серьёзной.

Напомним, что международная карьера Пауло складывается не лучшим образом. За семь лет он провёл лишь 34 игры в футболке «альбиселесте», а на российском чемпионате мира нападающий появился на поле лишь один раз.

