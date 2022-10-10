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Чемпионат мира по футболу 2022

Источник: Дибала пропустит ЧМ-2022 из-за травмы слухи

10 Октября 2022 • 13:30 Комментировать (2)
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Плохие новости для поклонников сборной Аргентины. Пауло Дибала рискует пропустить катарский чемпионат мира из-за травмы.

Как сообщает Corriere dello Sport, повреждение, полученное форвардом во встрече Серии А против «Лечче», не позволит ему выступить на мундиале. Отметим, что официальной информации от «Ромы» ещё не поступало, однако наставник «волков» Жозе Моуринью подтвердил, что травма Дибалы оказалась серьёзной.

Напомним, что международная карьера Пауло складывается не лучшим образом. За семь лет он провёл лишь 34 игры в футболке «альбиселесте», а на российском чемпионате мира нападающий появился на поле лишь один раз.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чемпионат Мира Чм-2022 Пауло Дибала
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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Комментарии (2)
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Ale10JUFC
10 Октября 2022 в 13:33
В этом весь Дибала, отрезок хорошей игры ,травма , набор формы и так по кругу, стабильности никакой на протяжении всей карьеры.
FORZAYOU
10 Октября 2022 в 13:33
Стекляшка. Ещё долго за Рому без травм поиграл. Полтора месяца целых!
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