Вьери: «Игра Аргентины – главное разочарование первого тура»

Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери рассказал, что думает о провале аргентинцев.

Во вторник коллектив Лионеля Скалони удивил весь мир, начав свой путь на чемпионате мира в Катаре с поражения от Саудовской Аравии (1:2). Знаменитый экс-игрок сборной Италии, подводя итоги первого тура на своём канале Bobo TV, прокомментировал провал Аргентины: «Для меня главным разочарованием первого тура группового этапа чемпионата мира стала игра сборной Аргентины. Лаутаро Мартинес был незаметен, ди Мария тоже не показал свой уровень, все были не в своей тарелке», – отметил Вьери.

26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии.