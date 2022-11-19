Колосков перечислил фаворитов ЧМ-2022

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, какие команды являются фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022.

«Фавориты ЧМ‑2022 — Бразилия, Аргентина, Франция, действительно, достойные команды. Я бы, честно говоря, добавил еще Португалию, не знаю, почему никто ее не принимает всерьез», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Функционер считает, что необязательно финальная игра турнира будет самой интересной, ведь там футболисты находятся в напряжении, это большая ответственность для них.

Напомним, чемпионат мира стартует уже завтра, 20 ноября, в матче открытия турнира сойдутся сборные Катара и Эквадора, начало игры запланировано на 19:00 по мск.