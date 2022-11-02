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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Главный тренер Казахстана Адиев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 в Катаре эксклюзив

02 Ноября 2022 • 13:20 Комментировать (3)
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о фаворите чемпионата мира в Катаре.

«Симпатизирую многим сборным и некоторым футболистам, но хочется, чтобы такой футболист, как Месси, оставил и оставляет большой след в современном футболе… Я бы хотел, чтобы он, завершая свою карьеру, стал обладателем титула чемпиона мира», — сказал Адиев.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Месси в составе сборной Аргентины выступит в группе C, противостоять южноамериканской команде будут Польша, Мексика и Саудовская Аравия.

Первый матч на турнире сборная Аргентины проведёт 22 ноября против Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чм-2022 Магомед Адиев
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
02 Ноября 2022 в 14:58
ай пущай злой гном на алтарь вынесец все сваи 9 липавых зм а мы рассмотрим.. А-ха-ха-ха! )))
Прям щас
02 Ноября 2022 в 14:51
У крепкой сборной России есть все шансы дойти до четвертьфинала. А там уже лотерея, встать стеной как панфиловцы... и по пенальти шагнуть в полуфинал.
KLINSMANN
02 Ноября 2022 в 14:04
Поддержим Аргентину! Оле оле оле!
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