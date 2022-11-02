Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о фаворите чемпионата мира в Катаре.

«Симпатизирую многим сборным и некоторым футболистам, но хочется, чтобы такой футболист, как Месси, оставил и оставляет большой след в современном футболе… Я бы хотел, чтобы он, завершая свою карьеру, стал обладателем титула чемпиона мира», — сказал Адиев.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Месси в составе сборной Аргентины выступит в группе C, противостоять южноамериканской команде будут Польша, Мексика и Саудовская Аравия.

Первый матч на турнире сборная Аргентины проведёт 22 ноября против Саудовской Аравии.