Саудовская Аравия: что ждёт сборную на чемпионате мира в Катаре

Сборная Саудовской Аравии начнёт своё выступление на чемпионате мира в Катаре 22 ноябре. Представляем вашему вниманию национальную команду, все игроки которой играют в национальном чемпионате.

История выступлений сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира

Саудовская Аравия в пятый раз выступит на чемпионате мира. В 1994 году на дебютном турнире команда преподнесла сенсацию, опередив в группе Бельгию и Марокко и выйдя в 1/8 финала, где всё же проиграла шведам. Однако никакого развития не случилось. На турнирах в 1998-м, 2002-м и 2006-м Саудовская Аравия в общей сложности набрала 2 очка, четыре года назад азиаты сумели обыграть Египет, но тот матч уже ничего не значил.

Кто попал в группу со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира

С точки зрения Саудовской Аравии сложно говорить о возможности получить лёгких соперников. При всём уважении к этой сборной на уровне чемпионата мира она достаточно слаба. Чудо 1994 года было именно случайностью, стечением обстоятельств. В этом году сюрпризов случиться не должно. Аргентина, Мексика и Польша просто на несколько голов выше классом Саудовской Аравии.

Как выступит и какое место займёт сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира

Скорее всего, Саудовская Аравия по традиции вылетит на стадии группового этапа. При этом вряд ли эта сборная даже как-то вмешается в распределение мест в квартете.

Состав сборной Саудовской Аравии

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Ями («Аль-Ахли Джидда»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср Эр-Рияд»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Брейк («Аль-Хилаль»), Али Аль-Булайхи («Аль-Хилаль»), Сауд Абдельхамид («Аль-Хилаль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулла Маду («Аль-Наср Эр-Рияд»), Хассан Томбакти («Аль-Шабаб Эр-Рияд»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хилаль»), Мохаммед Канно («Аль-Хилаль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хилаль»), Нассер Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб Эр-Рияд»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб Эр-Рияд»), Сами Аль-Наджи («Аль-Наср Эр-Рияд»), Али Аль-Хассан («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдуррахман Аль-Обод («Аль-Иттихад Джидда»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хилаль»), Хайтам Ассири («Аль-Ахли Джидда»).

Главные потери сборной Саудовской Аравии перед чемпионатом мира

Накануне чемпионата мира сборная Саудовской Аравии потеряла сразу двоих вратарей. Травмы получили Фаваз Аль-Карни и Заид Аль-Баварди. Оба могли претендовать на роль запасного голкипера. Также травму получил молодой Зияд Аль-Джохани, но его сложно назвать потерей, потому что он ещё не дебютировал за национальную команду. Интересно, что в состав не попал опытный Наваф Аль-Абед, который провёл больше 50 матчей за сборную.

Расписание матчей сборной Саудовской Аравии

22 ноября в 13:00 – Аргентина – Саудовская Аравия;

26 ноября в 16:00 – Польша – Саудовская Аравия;

30 ноября в 22:00 – Саудовская Аравия – Мексика.

Какие шансы сборной Саудовской Аравии победить на чемпионате мира – прогноз

Нет абсолютно никакого расклада, при котором Саудовская Аравия может выиграть чемпионат мира. Даже третьи-четвёртые составы топовых европейских сборных будут сильнее этого соперника. Разве что на пользу аравийцам может сыграть климат, к которому они привычны, однако вряд ли это преимущество может стать решающим.

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Капитан сборной Саудовской Аравии

Салман аль-Фарадж всю карьеру выступает за родной «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Сейчас защитнику 33 года, и он обладает большим опытом. Он играл четыре года назад на чемпионате мира в России и даже забил в победном матче против Египта с пенальти. Аль-Фарадж играл и на клубном чемпионате мира. Интересно, что на счету защитника за сборную 8 голов, из которых 4 он забил в отборе к чемпионату мира-2022 и все в ворота Узбекистана (по 2 дома и в гостях).

Главный тренер сборной Саудовской Аравии

Главная звезда сборной Саудовской Аравии – это её тренер. Эрве Ренар прекрасно известен по своей успешной работе в Африке. В 2012-м он сенсационно выиграл Кубок Африки со сборной Замбии. В 2014-м лишь спорный пенальти на 93-й минуте не позволил сборной Кот-д’Ивуара выйти из группы на чемпионате мира, зато годом позже команда завоевала Кубок Африки. Кроме того, он в 2018-м вывел команду Марокко на мундиаль впервые за 20 лет. На клубном уровне, правда, Ренар не так хорош – при нём «Сошо» вылетел из Лиги 1, а «Лилль» болтался в подвале таблицы. Однако даже умение работать на уровне сборных едва ли поможет Ренару чего-то добиться с Саудовской Аравией.

Где смотреть матчи сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.