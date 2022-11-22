Восточная сказка: Аргентина открыла счёт, но проиграла Саудовской Аравии

Сборная Саудовской Аравии преподнесла первую сенсацию на чемпионате мира в Катаре. Лионель Месси открыл счёт, аргентинцы ещё трижды из офсайда забивали саудитам. Сама же азиатская команда в начале второго тайма забила дважды и вырвала победу.

В среду на чемпионате мира в борьбу вступил один из главных фаворитов турнира сборная Аргентины. В первом туре у подопечных Лионеля Скалони был прекрасный соперник, чтобы войти в турнир без большого напряжения. При всём уважении к команде Саудовской Аравии сложно было представить, что она сможет хоть что-то противопоставить действующему обладателю кубка Америки.

Аргентинцы могли открыть счёт уже на второй минуте. Лаутаро получил мяч в чужой штрафной, пробить ему не дали, но мяч отскочил к Месси, который низом пробил в левый угол, но аль-Овайс в красивом прыжке ворота спас. Почти тут же южноамериканцы заработали право на пенальти. После навеса с углового Абдулхамид руками уложил на газон Паредеса, и после просмотра пенальти Винчич указал на точку. К мячу, естественно, подошёл Месси и очень уверенно покатил его в сетку мимо завалившегося аль-Овайса.

После пропущенного мяча саудиты чуть осмелели и постарались провести пару атак. Опасных моментов азиаты не создавали, но показали, что проблемы у аргентинцев в обороне есть. В свою очередь южноамериканцы владели мячом, но точно не собирались включать скорости, учитывая счёт на табло. При этом аргентинцы раз за разом попадали в офсайд. Сначала из-за этого отменили гол Месси, а потом сразу два у Лаутаро Мартинеса.

В конце тайма уже легитимный гол мог забить де Пауль. После навеса слева саудиты выбили мяч на линию штрафной, и полузащитнику аргентинцев никто не мешал бить прицельно, но у него получилось намного выше цели. Уже в компенсированное время пошёл опасный заброс в правую зону около ворот, но ди Мария немного не успел, что нанести акцентированный удар. У саудитов же ко всем проблемам травму получил капитан сборной аль-Фарадж, который не смог даже дождаться перерыва.

Начало второго тайма получилось сенсационным. Аргентинцы потеряли мяч в центре поля, последовала передача к штрафной, где аль-Шехри прокинул мяч мимо Ромеро, ворвался слева в штрафную и пробил в дальний угол. Мартинес спасти ворота в красивом прыжке не смог. Саудиты тут же бросились в атаку и забили второй гол. После первого удара Ромеро подставил голову, мяч отскочил к аль-Доссари, который финтами разбросал защитников и с левого угла штрафной пробил точно в дальнюю «девятку». В итоге подопечные Эрве Ренара буквально перевернули игру за пару минут.

Сборная Аргентины не могла быстро переломить ход игры. Лишь на 63-й минуте южноамериканцы упустили супермомент. Тальяфико буквально в упор подправлял мяч в ворота, но аль-Овайс умудрился среагировать и спасти свою команду, совершив пока главный сейв турнира. Аргентинцы владели мячом, но их атаки получались абсолютно неострыми. Саудиты же большими силами и очень плотно оборонялись.

За семнадцать минут до конца матча аль-Овайс вновь выручил команду, вовремя выйдя из ворот и опередив Лаутаро, который вырывался на рандеву. Кроме этого, аргентинцы ничего создать не могли. На 80-й аргентинцы заработали право на штрафной в опасной близости от ворот, но Месси пробил совсем неточно. Затем он же после навеса справа бил головой с угла вратарской, но аль-Овайс вновь оказался на месте.

В компенсированное время после заброса в штрафную саудитов аль-Овайс пошёл на выход и коленом в челюсть влетел своему партнеру аль-Шахрани. Игра продолжилась, но аргентинцы не смогли довести атаку до удара уже почти по пустым воротам. На десятой добавленной минуте после навеса справа Альварес головой бил, но аль-Овайс вновь был на месте. В итоге Саудовская Аравия сотворила первую сенсацию чемпионата мира!

Во втором туре у аргентинцам предстоит матч против мексиканцев. Что касается саудитов, то их в тот же день ждёт встреча с поляками.