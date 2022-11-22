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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Восточная сказка: Аргентина открыла счёт, но проиграла Саудовской Аравии

22 Ноября 2022 • 15:08 Комментировать (60)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Сборная Саудовской Аравии преподнесла первую сенсацию на чемпионате мира в Катаре. Лионель Месси открыл счёт, аргентинцы ещё трижды из офсайда забивали саудитам. Сама же азиатская команда в начале второго тайма забила дважды и вырвала победу.

Протокол игры  
Аргентина1:2Саудовская Аравия
(1:0) Месси Лионель10'  
  49'Аль-Шехри Салех (1:1)
  53'Аль-Доссари Салем (1:2)
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро Кристиан 59' (Альварес Хулиан ( 59') Отаменди НиколасТальяфико Николас 71' (Акунья Маркос ( 71') Де Пауль РодригоПаредес ЛеандроГомес Алехандро Папу 59' (Мартинес Лисандро ( 59') Месси ЛионельМартинес ЛаутароДи Мария Анхель
Запасные: Дибала ПаулоМонтьель ГонсалоГидо РодригесПесселья ХерманАльмада ТьягоМакаллистер АлексисФойт ХуанРульи ХеронимоАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
Аль-Овайс Мохаммед  90'Абдулхамид Сауд  82'Аль-Тамбакти ХассанАбдулайи Али  75'Аль-Шахрани Яссер 90' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 90') Аль-Фарадж Салман 45' (Аль-Абид Наваф ( 45'  88'Аль-Амри Абдулела 89') Аль-Малки Абдуллела  67'Канно МохамедАль-Бураикан Фирас 89' (Асири Хаитхам ( 89') Аль-Шехри Салех 78' (Аль-Ганам Султан ( 78') Аль-Доссари Салем  80'
Запасные: Отайф АбдуллаАль-Акиди НавафМаду АбдуллаБахебри ХаттанШарахили РиядАль-Хассан АлиАль-Ями МохаммедАль-Давсари НассерАль-Наджи Сами
22 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

В среду на чемпионате мира в борьбу вступил один из главных фаворитов турнира сборная Аргентины. В первом туре у подопечных Лионеля Скалони был прекрасный соперник, чтобы войти в турнир без большого напряжения. При всём уважении к команде Саудовской Аравии сложно было представить, что она сможет хоть что-то противопоставить действующему обладателю кубка Америки.

Аргентинцы могли открыть счёт уже на второй минуте. Лаутаро получил мяч в чужой штрафной, пробить ему не дали, но мяч отскочил к Месси, который низом пробил в левый угол, но аль-Овайс в красивом прыжке ворота спас. Почти тут же южноамериканцы заработали право на пенальти. После навеса с углового Абдулхамид руками уложил на газон Паредеса, и после просмотра пенальти Винчич указал на точку. К мячу, естественно, подошёл Месси и очень уверенно покатил его в сетку мимо завалившегося аль-Овайса.

После пропущенного мяча саудиты чуть осмелели и постарались провести пару атак. Опасных моментов азиаты не создавали, но показали, что проблемы у аргентинцев в обороне есть. В свою очередь южноамериканцы владели мячом, но точно не собирались включать скорости, учитывая счёт на табло. При этом аргентинцы раз за разом попадали в офсайд. Сначала из-за этого отменили гол Месси, а потом сразу два у Лаутаро Мартинеса.

В конце тайма уже легитимный гол мог забить де Пауль. После навеса слева саудиты выбили мяч на линию штрафной, и полузащитнику аргентинцев никто не мешал бить прицельно, но у него получилось намного выше цели. Уже в компенсированное время пошёл опасный заброс в правую зону около ворот, но ди Мария немного не успел, что нанести акцентированный удар. У саудитов же ко всем проблемам травму получил капитан сборной аль-Фарадж, который не смог даже дождаться перерыва.

Начало второго тайма получилось сенсационным. Аргентинцы потеряли мяч в центре поля, последовала передача к штрафной, где аль-Шехри прокинул мяч мимо Ромеро, ворвался слева в штрафную и пробил в дальний угол. Мартинес спасти ворота в красивом прыжке не смог. Саудиты тут же бросились в атаку и забили второй гол. После первого удара Ромеро подставил голову, мяч отскочил к аль-Доссари, который финтами разбросал защитников и с левого угла штрафной пробил точно в дальнюю «девятку». В итоге подопечные Эрве Ренара буквально перевернули игру за пару минут.

Сборная Аргентины не могла быстро переломить ход игры. Лишь на 63-й минуте южноамериканцы упустили супермомент. Тальяфико буквально в упор подправлял мяч в ворота, но аль-Овайс умудрился среагировать и спасти свою команду, совершив пока главный сейв турнира. Аргентинцы владели мячом, но их атаки получались абсолютно неострыми. Саудиты же большими силами и очень плотно оборонялись.

За семнадцать минут до конца матча аль-Овайс вновь выручил команду, вовремя выйдя из ворот и опередив Лаутаро, который вырывался на рандеву. Кроме этого, аргентинцы ничего создать не могли. На 80-й аргентинцы заработали право на штрафной в опасной близости от ворот, но Месси пробил совсем неточно. Затем он же после навеса справа бил головой с угла вратарской, но аль-Овайс вновь оказался на месте.

В компенсированное время после заброса в штрафную саудитов аль-Овайс пошёл на выход и коленом в челюсть влетел своему партнеру аль-Шахрани. Игра продолжилась, но аргентинцы не смогли довести атаку до удара уже почти по пустым воротам. На десятой добавленной минуте после навеса справа Альварес головой бил, но аль-Овайс вновь был на месте. В итоге Саудовская Аравия сотворила первую сенсацию чемпионата мира!

Во втором туре у аргентинцам предстоит матч против мексиканцев. Что касается саудитов, то их в тот же день ждёт встреча с поляками.

Роман Андреев

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Комментарии (59)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
22 Ноября 2022 в 17:35
ай цвецная барада саусем пропала куда-ты.. наверна анальны раны зализывац.. А-ха-ха-ха! )))
poist
22 Ноября 2022 в 17:24
Пpогнозы на футбол b e t - g p . r u
Misha_diablo_football
22 Ноября 2022 в 17:20
Вот это поворот не туда, арабы показали другим аутсайдерам как надо играть против фаворитов, аргентинцы же в свою очередь получили из-за своего высокомерия пижонства, по ходу самой жаркой группой будет "С"...
roksanvanino2015
22 Ноября 2022 в 16:51
арабы в первый раз удивили
жалко на работе, не смотрел
изначально не понимал почему арги фавориты чм
все линии, кроме нападения, слабые
и месси в футбол не играл уже 2 года
Barca mes que un club
22 Ноября 2022 в 16:33
Заголовок прям как в песне Араша)) По сабжу: что-то фавориты слишком убедительно сыграли😂😂
FunLiv
22 Ноября 2022 в 16:31
Как же я рад этому результату. Возможно отсюда и начнётся Аргентина, без кривоногого привязка. Уберите из сборной этого чмошника. парня подставь-ногу-под- мяч и команда возродится. Пока это самовлюблённое чмо, дитя Блаттера в составе, ничего не получитя!
HG2017
22 Ноября 2022 в 16:45
Помним, что Испания началась с момента, когда выгнали Рауля..
gresnik
22 Ноября 2022 в 16:20
гномик снова в тени...ну нечего (суперкомпьютер посчитает .что он лючий гном на планете и обрадуется) нельзя строить игру вокруг одного игрока...это бред и сильно бьёт по дисциплине всей команды.
One Live
22 Ноября 2022 в 16:10
Осталось Мексике выиграть у пшеков и обыграть Аргентину и ждет всех большое веселье)
Не стоило Аргентине перед игрой смотреть матч открытия ЧМ в России)
NOBODY
22 Ноября 2022 в 16:24
ну почему бы Мексике не обыграть Польшу? тоже мне бразильцы какие....
One Live
22 Ноября 2022 в 16:28
могут легко!
HG2017
22 Ноября 2022 в 16:46
Они ещё до кучи катар и иран посмотрели ))
NOBODY
22 Ноября 2022 в 15:56
я посмотрел только по сути концовку матча..но...Аргентина была нулевая - мысли ноль, никакого творчества - забросы, забросы......
Vladik1993-25
22 Ноября 2022 в 15:45
Не надо было играть в шахматы с Роналду))))
NOBODY
22 Ноября 2022 в 15:55
След новость - Месси играл в шахматы с Саудовской Аравией ))))
One Live
22 Ноября 2022 в 16:11
сейчас кто - нибудь напишет, что деньги на взятку Эквадору ушли Аргентине))
NOBODY
22 Ноября 2022 в 16:40
Ты гений ))))))))) ха ха ха
NOBODY
22 Ноября 2022 в 16:41
блин, ссылка не прикладыватеся))) тут новость появилась, которую ты озвучил
One Live
22 Ноября 2022 в 18:06
почему я не удивлен))
Barca mes que un club
22 Ноября 2022 в 16:45
Доиграется он такими темпами в эти шахматы:)))
Дарт Уилфред
22 Ноября 2022 в 15:38
В прошлый раз суперкомпьютер предсказал победу Германии на ЧМ2018. В этом Аргентины.
KLINSMANN
22 Ноября 2022 в 15:39
Будущее за квантовыми компьютерами. Очевидно текущие слабые очень.
HG2017
22 Ноября 2022 в 16:48
Надо у осьминога спрашивать!! Или у верблюда василия, чтоб с местным колоритом. ))
Barca mes que un club
22 Ноября 2022 в 16:55
Это который Алибабаевич😂😂
HG2017
22 Ноября 2022 в 16:56
Не, это который из "Трёх богатырей" ))
One Live
22 Ноября 2022 в 16:12
намекаешь на то, что кто - то не выйдет из группы)
ARTUR
22 Ноября 2022 в 15:29
Особо стоит отметить очень дурного комментатора ... смотрел на Российском канале ..это просто ужас..
ЮвиК
22 Ноября 2022 в 15:34
"Называть вам клубы игроков Саудовской Аравии не имеет смысла..." потому что мой любимый Месси им с 20 забьет еще в первом тайме и вы о них больше не вспомните...
NOBODY
22 Ноября 2022 в 15:43
ну я не вслушивался, но называть клубы СА и правда смысла нет ))))) ты хоть один знаешь? )))
ЮвиК
22 Ноября 2022 в 15:47
Для меня чемпионат мира и есть время когда узнается что то новое, например клубы СА игроки которых аж выйграли у Аргентины. Прости но и в других сборных есть клубы ноунеймы но их перечисляют.
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