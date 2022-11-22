ВАР отменил уже второй гол сборной Аргентины в ворота аравийцев

Матч Аргентина - Саудовская Аравия на чемпионате мира получается интересным. Представители азиатского континента играют с высокой линией обороны, что приводит к быстрым контратакам противника. Сначала форвард Лионель Месси получил мяч на ход и спокойно реализовал выход один на один, но ВАР усмотрел офсайд у капитана.

На 27-й минуте Алехандро Папу Гомес выдал шикарный пас по вертикали, и Лаутаро Мартинес, оказавшись сам перед воротам, эффектно перебросил голкипера, послав мяч в сетку. Но и здесь просмотры видеоповторов показали, что было нарушение правил - вне игры.

Счёт на табло 1:0 после быстрого гола Месси с пенальти.