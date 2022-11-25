Дасаев – о ЧМ-2022: «Удивляют африканские команды»

Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу в составе национальной сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал первый тур чемпионата мира – 2022.

Специалист отметил две наиболее поразившие его неафриканские команды. Ими оказались сборные Германии и Аргентины. Эксперт отметил важность фактора климатических условий, после адаптации футболистов к которым могут произойти существенные изменения в конечных результатах последующих поединков.

«Будем наблюдать за чемпионатом мира дальше. Но меня, конечно, удивляют африканские команды», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».