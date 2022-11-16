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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро: «Лидерство Месси — это ключ к успеху Аргентины»

16 Ноября 2022 • 10:09 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил перспективы сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По мнению Агуэро, у Аргентины есть хорошие шансы добиться успеха на этом турнире, главным ключом к которому способен стать 35-летний нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«У Аргентины очень хорошие шансы, несмотря на то, что ряд игроков могут пропустить начало турнира из-за травм. Лидерство Месси — это ключ к успеху. Думаю, всем будет тяжело доминировать в матче с Аргентиной», — цитирует Агуэро Stake.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира аргентинцам будут противостоять команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши. Свой первый матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 ноября против Саудовской Аравии. Начало — 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Серхио Агуэро
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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