Пак Чжи Сун: «Сегодня не получилось, но Месси остаётся Месси»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун поддержал Лионеля Месси и его сборную после сенсационного поражения. Напомним, сегодня мундиаль в Катаре принёс первую сенсацию – сборная Саудовской Аравии в группе С обыграла Аргентину, которую многие считают фаворитом мундиаля.

«Пусть сегодня не получилось, но Месси остаётся Месси. В запасе ещё две игры. Я считаю, что он сыграет лучше. И надеюсь, мы все это увидим», - цитирует экс-футболиста «Спорт-Экспресс».

Также Пак Чжи Сун уверен, что Аргентину рано сбрасывать со счетов и в оставшихся играх команда исправит ситуацию.

Играть в группе С аргентинцам, напомним, с Польшей и Мексикой. Сегодня вечером эти команды сыграли нулевую ничью.

Любопытно, что сборные Аргентины и Южной Кореи встречались на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Тогда обе команды вышли из группы В в плей-офф, оставив позади Грецию и Нигерию. Пак Чжи Сун на том мундиале, как и Лионель Месси, играл в составе сборной своей страны.