Аргентина: как сборная сыграет на чемпионате мира 2022

Сборная Аргентины стартует на чемпионате мира 2022 22 ноября матчем против Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию южноамериканскую национальную команду.

История выступлений сборной Аргентины на чемпионатах мира

Аргентина пропустила лишь четыре чемпионата мира, причём в последний раз это случилось в 1970 году. «Альбиселесте» дважды побеждали на мундиалях – в 1978-м и 1986-м годах. Ещё трижды уступали в финалах – в 1930-м, 1990-м и 2014-м. Интересно при этом, что аргентинцы ни разу не проигрывали в полуфиналах. В целом с 2006 года «альбиселесте» довольно сильно выступают – кроме финала в Бразилии, были четвертьфиналы в 2006-м и 2010-м и лишь четыре года назад они вылетели уже в 1/8.

Кто попал в группу со сборной Аргентины на чемпионате мира

Группа у Аргентины довольно простая. При всём уважении к Саудовской Аравии у этой команды нет шансов на какой-то успех. Польша и Мексика – команды кусачие, но вряд ли смогут что-то противопоставить аргентинцам. Кажется, что «альбиселесте» довольно легко должны занимать первое место.

Как выступит и какое место займёт сборная Аргентины на чемпионате мира

Аргентина едет в роли одного из главных фаворитов турниров. Недавно «альбиселесте» выиграли Кубок Америки, и в этом достижении важна не сама победа, а то, как она была достигнута. Лионель Скалони сумел наконец-то слепить вокруг Месси команду, которая поддерживает свою главную звезду. У аргентинцев, конечно, есть проблемы, но цель команды очевидна.

Состав сборной Аргентины

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико» Мадрид), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико» Мадрид), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер» Леверкузен), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер» Милан), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер» Милан), Пауло Дибала («Рома»).

Главные потери сборной Аргентины перед чемпионатом мира

Накануне чемпионата мира у главного тренера сборной Аргентины были проблемы с составом. Один за другим травмы получили Пауло Дибала, Анхель ди Мария и Леандро Паредес. Однако все они успели восстановиться и попали в итоговую заявку. Мимо турнира из-за травмы пролетел Джованни Ло Чельсо. Также тренер не нашёл места в составе таким игрокам как Лукас Окампос, Анхель Корреа и Джованни Симеоне.

Одним из главных вопросов было участие на чемпионате мира Бремера. Защитник получил травму осенью, но должен был вернуться к началу чемпионата мира. В итоге, в заявку он не попал. Травмирован же сейчас защитник Лукас Вериссимо, но вряд ли бы он и здоровым попал в итоговый состав. Вне заявки же по тренерскому решению остались Ренан Лоди, Габриэль Магальянес, Филиппе Коутинью, Роберто Фирмино и Матеус Кунья.

Расписание матчей сборной Аргентины

22 ноября в 13:00 – Аргентина – Саудовская Аравия;

26 ноября в 22:00 – Аргентина – Мексика;

30 ноября в 22:00 – Польша – Аргентина.

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Какие шансы сборной Аргентины победить на чемпионате мира – прогноз

Лионелю Месси наконец-то по силам выиграть чемпионат мира. У аргентинцев сейчас появилась настоящая команда, которая пусть и выстроена вокруг Месси, но полагается не только на него. Футболист «ПСЖ» продолжает много забивать и ассистировать, но если у него что-то не идёт, то на первые роли выходят его партнёры. И всё же по подбору игроков аргентинцев сложно назвать сильнейшими в Катаре.

Капитан сборной Аргентины

Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре для него будет последним, так что это завершающая возможность для гения выиграть мундиаль. Он был близок к этому в Бразилии, но в финале мощнейшая по составу сборная Аргентины уступила. Сам Месси к турниру в Катаре подходит в феноменальной форме – в первой части сезона в «ПСЖ» он забивает и отдаёт пачками.

При этом Лионель Скалони, кажется, нашёл идеальную роль для Месси в сборной, в которой он прекрасно раскрывается. Чемпионат в Катаре может стать турниром его имени. Месси выиграл Кубок Америки, но на родине от него, конечно, ждут другого трофея на уровне сборных.

Главный тренер сборной Аргентины

Лионеля Скалони многие любители футбола помнят по его игровой карьере. Защитник провёл восемь лет в «Депортиво», а потом ещё шесть в «Лацио». Также Скалони играл в «Вест Хэме», испанском «Расинге», «Мальорке» и «Аталанте».

Через год после завершения карьеры Скалони стал помощником Хорхе Сампаоли в «Севилье», а потом вместе с ним перебрался в сборную Аргентины. После чемпионата мира в России главный тренер был отправлен в отставку, но во многом из-за бардака в местной федерации футбола исполнять обязанности наставника стал его ассистент. Спустя четыре месяца Скалони был утверждён в роли главного тренера. В 2019-м он привёл Аргентину к бронзовым медалям на Кубке Америки, а через два года выиграл его.

Где смотреть матчи сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре

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