Экс-игрок «МЮ» Пак: «У Аргентины остаются шансы на плей-офф»

Экс-игрок сборной Южной Кореи и «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун отреагировал на сенсационное поражение Аргентины в стартовом матче чемпионата мира – 2022. Один из фаворитов мундиаля проиграл Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Удивлен результатом. Никто не думал, что Саудовская Аравия сможет победить. Но у Аргентины остаются шансы выйти в плей-офф. Надеюсь, что сыграют лучше во втором матче», - передает слова корейца «Спорт-экспресс».

В матче второго тура группового этапа мундиаля Аргентина встретится со сборной Мексики, а затем померяется силами с национальной командой Польши.