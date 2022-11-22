Леандро Фернандес: «Сборная Аргентины играла хорошо, но саудовцы уже не те, что были четыре года назад»

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению Фернандеса, Аргентина провела хороший матч, но саудовцы заметно прибавили за последние четыре года, после того как были разгромлены Россией на мундиале 2018 года со счётом 0:5.

«Сборная Аргентины играла хорошо, но футболисты Саудовской Аравии провели умный матч и усложнили жизнь Месси в атаке», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Свой следующий матч Аргентина проведёт 26 ноября против сборной Мексики. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.