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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Леандро Фернандес: «Сборная Аргентины играла хорошо, но саудовцы уже не те, что были четыре года назад»

22 Ноября 2022 • 17:56 Комментировать (1)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению Фернандеса, Аргентина провела хороший матч, но саудовцы заметно прибавили за последние четыре года, после того как были разгромлены Россией на мундиале 2018 года со счётом 0:5.

«Сборная Аргентины играла хорошо, но футболисты Саудовской Аравии провели умный матч и усложнили жизнь Месси в атаке», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Свой следующий матч Аргентина проведёт 26 ноября против сборной Мексики. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Леандро Фернандес
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Ноября 2022 в 18:06
И вы не те, что были полгода назад...
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