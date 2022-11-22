Червиченко — о поражении Аргентины: Бывает, когда команда проигрывает такой матч, но выигрывает чемпионат

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу Саудовской Аравии над Аргентиной. Игра первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:1.

«Сенсация! Нет слов. Такое бывает, когда ты на расслабоне выходишь обыгрывать соперника на одной ноге, а потом получаешь такого леща, что восстанавливаешься до конца турнира», — приводит слова Червиченко Sport24.

Эксперт заявил, что бывает, когда команда оступается в первом матче, но потом выигрывает турнир, все будет зависеть от реакции Лионеля Месси и его партнеров на это поражение.

Во втором туре мундиаля Аргентина сыграет с Мексикой, матч пройдет 26 ноября в 22:00 по мск.