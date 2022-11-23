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Защитника Саудовской Аравии аль-Шахрани прооперируют в Германии

23 Ноября 2022 • 00:32 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир аль-Шахрани будет прооперирован. Напомним, сегодня в матче с Аргентиной (2:1) аль-Шахрани получил жуткую травму. Несчастный случай произошёл в конце игры, когда он столкнулся с голкипером своей команды.

Теперь 30-летнему футболисту предстоит операция в Германии. У него сломана челюсть, раздроблены несколько костей лица и внутреннее кровотечение. Власти Саудовской Аравии уже предоставили ему частный самолёт из Дохи, сообщает «Спорт-Экспресс».

В следующем туре в группе С Саудовская Аравия сыграет со сборной Польши. Игра состоится 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Ясир аль-Шахрани
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