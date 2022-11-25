​Каждому игроку сборной Саудовской Аравии подарят шикарный «Роллс-Ройс» за победу над Аргентиной

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре успела отметиться громкой сенсацией, обыграв Аргентину со счётом 2:1. Как сообщает в своём телеграм-канале K/On/Off журналист Василий Конов, ссылаясь на информацию от коллег, каждый игрок аравийской команды получит за эту победу по новому автомобилю «Роллс-Ройс Фантом».

В России на покупку такого автомобиля нужно потратить от 50 до 70 миллионов рублей.

В настоящий момент сборная Саудовской Аравии готовится к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира против Польши. Игра пройдёт уже в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.