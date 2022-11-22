​Король Саудовской Аравии объявил выходной в стране после победы над Аргентиной

Сборная Саудовской Аравии отметилась сенсацией на старте чемпионата мира, обыграв в первом туре группового этапа Аргентину со счётом 2:1. По этому случаю король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду выходным днём. Об этом было объявлено официально.

Таким образом, вся страна сможет отметить столь значимую победу национальной сборной.

Теперь сборная Саудовской Аравии будет готовиться к матчу чемпионата мира - 2022 против Польши. Игра пройдёт в ближайшую субботу, 26 ноября. А ещё через четыре дня саудиты сыграют с национальной командой Мексики.