Наставник «Лечче» пояснил, почему болеет за Аргентину

Наставник итальянского «Лечче» Марко Барони пояснил, почему он более за сборную Аргентины на катарском чемпионате мира. Многие считают Аргентину самым вероятным претендентом на чемпионский титул, к тому же, в Италии традиционно поддерживают эту команду в связи с тем, что большая часть ее населения составлена из эмигрировавших когда-то итальянцев.

- Я хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом. Во-первых, это первый турнир после смерти моего друга Диего Марадоны. Во-вторых, мне хочется увидеть воочию работу этой грозной тройки Ди Мария - Лаутаро - Месси. Наконец, чемпионат мира в таких условиях нивелирует роль командной подготовки, на которую просто не было времени. В этом смысле на первый план выходят личные качества игроков, а тут Аргентина - вне конкуренции, - цитирует Барони La Gazzetta Dello Sport.