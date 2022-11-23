Алдонин ответил, есть ли на Месси проклятие

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о неудачном старте сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. В первом туре Месси и компания сенсационно проиграли команде Саудовской Аравии со счетом 1:2, выигрывая после первого тайма 1:0.

«На Месси проклятие? Перестаньте. На Лео лежит большая ответственность за команду, он и сам это чувствует. Но в этом и кроется основная проблема сборной Аргентины», - передает слова Алдонина «Чемпионат».

Во втором туре группового этапа мундиаля-2022 сборная Аргентины встретится с национальной командой Мексики, а Саудовская Аравия померяется силами с Польшей.