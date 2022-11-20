Сков-Ольсен: «Месси действительно хорошо выступит на чемпионате мира»

Вингер бельгийского «Брюгге» и сборной Дании Андреас Сков-Ольсен поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Катаре.

«Я думаю, что Лионель Месси действительно хорошо выступит на чемпионате мира. Пока что я пробовал играть против Криштиану Роналду из Португалии и француза Килиана Мбаппе. Это те люди, на которых вы равняетесь, и это просто фантастический опыт, так что было бы здорово сыграть против Месси», - приводит слова Сков-Ольсена DR Sporten.

Дании во время группового этапа чемпионата мира предстоит сыграть с Австралией, Тунисом и Францией, а Аргентине – с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.